В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, мероприятие началось с показа комедии «Жили-были». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, фестиваль организован Общенациональной программой «В кругу семьи».

«Вероятно, и в Сингапуре, и в других странах Юго-Восточной Азии не очень хорошо представляют, что происходит с современной культурой России. Проведением «Недели русского кино» мы рассчитываем рассказать о современной культуре», — цитирует ТАСС президента программы Александра Ковтунца.

По его словам, все места на предстоящие показы уже полностью забронированы.

«Мы рассчитываем, что подобные показы станут регулярными и будут проводиться как минимум раз в год», — добавил он.

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