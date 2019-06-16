В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино
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Как отмечается, фестиваль организован Общенациональной программой «В кругу семьи».
«Вероятно, и в Сингапуре, и в других странах Юго-Восточной Азии не очень хорошо представляют, что происходит с современной культурой России. Проведением «Недели русского кино» мы рассчитываем рассказать о современной культуре», — цитирует ТАСС президента программы Александра Ковтунца.
По его словам, все места на предстоящие показы уже полностью забронированы.
«Мы рассчитываем, что подобные показы станут регулярными и будут проводиться как минимум раз в год», — добавил он.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о международном кинофоруме «Золотой витязь».