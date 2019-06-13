В Петербурге установлен рекорд по исполнению «Полёта шмеля» духовыми оркестрами

В Санкт-Петербурге установлен рекорд по исполнению «Полёта шмеля» духовыми оркестрами, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

В акции, приуроченной к 175-летию Николая Римского-Корсакова, принял участие сводный оркестр из 500 музыкантов под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа Сергея Вовка.

Таким же составом они исполнили русскую народную песню «Вдоль по Питерской».

Ранее «Невские новости» сообщали, что среди участников Фестиваля военных оркестров — ведущие коллективы страны, в том числе оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.