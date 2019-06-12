В Петербурге намерены установить рекорд по исполнению «Полёта шмеля» духовыми оркестрами

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В Санкт-Петербурге намерены установить рекорд по исполнению «Полёта шмеля» духовыми оркестрами, сообщает портал «Невские новости».
В Петербурге намерены установить рекорд по исполнению «Полёта шмеля» духовыми оркестрами
  • РИА Новости

Фестиваль военных оркестров в этом году посвящён 175-летию со дня рождения композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Среди участников — ведущие коллективы страны, в том числе оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Фестиваль духовых оркестров проходит на ВДНХ с 7 июня по 8 сентября.

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