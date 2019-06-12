Большой хоровой собор состоялся в Ижевске
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На ступенях Михаило-Архангельского кафедрального собора выступили более 400 музыкантов.
Они исполнили произведения Петра Чайковского, Александра Бородина, Георгия Свиридова, Михаила Глинки.
Зрителями концерта стали 3,5 тыс. человек.
Мероприятие приурочено к нескольким памятным датам — 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 75-летию снятия блокады Ленинграда и Дню оружейника.
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