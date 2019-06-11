В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

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Представители компании Group-IB завершили проверку итогов голосования в финале вокального шоу «Голос. Дети». Отмечается, что эксперты подтвердили данные о накрутке голосов.
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
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«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.

Так, в ходе расследования были выявлены две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки в пользу участника конкурса под номером 07. 

Напомним, что 27 апреля по итогам голосования телезрителей дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла (выступавшая под номером 07) победила в песенном конкурсе «Голос. Дети». 

Впоследствии в пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были зафиксированы аномальные явления, из-за чего была организована проверка, а результаты конкурса — аннулированы.

К расследованию была подключена команда Group-IB.

24 мая генеральный директор телеканала Константин Эрнст в ходе спецвыпуска «Голоса. Дети» объявил всех финалистов шестого сезона шоу победителями. Каждый ребёнок получил по 1 млн рублей.

Ситуацию вокруг шоу в беседе с НСН прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

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