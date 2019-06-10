В рамках фестиваля «Времена и эпохи» состоится 18 бесплатных лекций

В рамках фестиваля «Времена и эпохи» запланировано 18 бесплатных лекций, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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Их проведут историки, антропологи, археологи и искусствоведы. Например, 11 июня доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира РГГУ и кафедры истории древнего мира Высшей школы экономики Андрей Сморчков расскажет о Древнем Риме. 12 июня историк и писатель Александр Шубин посвятит лекцию основным проблемам истории Гражданской войны, а 14 июня археолог Олег Радюш проведёт лекцию «Переселение народов и современная археология Центральной России». Ранее сообщалось, что половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России. «Новый Севастополь» сообщал о военно-историческом фестивале в Балаклаве.