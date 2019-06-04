На фестивалях «Николин день» и «Рыбная неделя» в Москве побывали 3 миллиона человек

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На фестивалях «Николин день» и «Рыбная неделя» в российской столице побывали почти 3 млн человек, сообщает сайт «Москва 24».
На фестивалях «Николин день» и «Рыбная неделя» в Москве побывали 3 миллиона человек
  • ©mos.ru

Об этом на заседании президиума городского правительства мэру Сергею Собянину доложил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фестиваль искусств «Николин день» проходил 17—19 мая на восьми площадках — в центре столицы, а также в музее-заповеднике «Коломенское». Он собрал 735 тыс. человек.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проводили с 24 мая по 2 июня. Семь площадок в центре города посетили 2,15 млн гостей.

«Фестиваль «Рыбная неделя» прошёл в Москве уже в пятый раз. И, как всегда, с большим успехом», — цитирует НСН Собянина.

С 7 по 16 июня в Москве будет проходить фестиваль «Времена и эпохи», передаёт портал мэра и правительства.

Его участниками станут реконструкторы из 14 стран мира, в том числе Италии, Великобритании, Турции и Франции.

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