В Московском зоопарке рассказали о рождении винторогих козлят

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В Московском зоопарке родились винторогие козлята и детёныши дагестанских туров, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на страницу зоосада в социальной сети «ВКонтакте».
В Московском зоопарке рассказали о рождении винторогих козлят
  • РИА Новости

«Первый детёныш появился на свет 13 мая, сейчас в общей сложности родились 10 туров и четыре козлёнка», — рассказали в зоопарке.

Там не исключили, что летом потомство появится ещё у нескольких самок.

В настоящее время козлята повсюду следуют за своими матерями и питаются только молоком. К трём месяцам малыши смогут кормиться самостоятельно.

Что касается маленьких туров, то они уже активно исследуют каменистые уступы «Турьей горки».

Ранее Newinform сообщал об акции «Сумерки» в Московском зоопарке.

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