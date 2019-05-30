В Москве показали ремейк спектакля Гедрюса Мацкявичюса «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
Спектакль был показан на сцене Дома культуры Курчатовского института, с которой со студии пантомимы начался Театр пластической драмы Мацкявичюса.
В основу либретто драмы, как и 40 лет назад, легла кантанта чилийского поэта Пабло Неруды.
Вице-премьер России Ольга Голодец, которая также присутствовала на спектакле, подчеркнула, что несмотря на давность постановки, она является крайне актуальной и по сей день.
«Удивительно, что спектакль, поставленный в 1976 году, смотрится настолько современно. В нём столько жизненной силы и энергии! Он был блестяще исполнен... Весь спектакль смотрелся на одном дыхании. Невозможно от такого зрелища оторваться», — сказала Голодец в беседе с RT.
Постановщиком новой версии спектакля стал режиссёр и педагог по пластике «Театриума на Серпуховке» Владимир Ананьев. Он также был одним из первых исполнителей роли Хоакина Мурьеты. Также в качестве режиссёров «Легенды о Хоакине» выступили Анатолий Бочаров и Сергей Лобанков.