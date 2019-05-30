В Москве показали ремейк спектакля Гедрюса Мацкявичюса «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

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В Москве состоялся специальный показ пластической драмы «Легенда о Хоакине» — ремейка спектакля «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», поставленного Гедрюсом Мацкявичюсом в 1976 году.

Спектакль был показан на сцене Дома культуры Курчатовского института, с которой со студии пантомимы начался Театр пластической драмы Мацкявичюса.

В основу либретто драмы, как и 40 лет назад, легла кантанта чилийского поэта Пабло Неруды.

Вице-премьер России Ольга Голодец, которая также присутствовала на спектакле, подчеркнула, что несмотря на давность постановки, она является крайне актуальной и по сей день.

«Удивительно, что спектакль, поставленный в 1976 году, смотрится настолько современно. В нём столько жизненной силы и энергии! Он был блестяще исполнен... Весь спектакль смотрелся на одном дыхании. Невозможно от такого зрелища оторваться», —  сказала Голодец в беседе с RT.

Постановщиком новой версии спектакля стал режиссёр и педагог по пластике «Театриума на Серпуховке» Владимир Ананьев. Он также был одним из первых исполнителей роли Хоакина Мурьеты. Также в качестве режиссёров «Легенды о Хоакине» выступили Анатолий Бочаров и Сергей Лобанков.

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