Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду
«Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах», — объявила она.
Савченко уточнила, что состав партии станет известен по итогам партийного съезда, дата которого пока не определена.
«Вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной», — подчеркнула украинский депутат.
Ранее Савченко призвала не допустить ни одну старую политическую силу в Раду нового созыва.
Она также рассказала, что увидела страх в глазах украинских парламентариев, когда её лишали депутатской неприкосновенности и сажали в тюрьму.