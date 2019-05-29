Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что её партия примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.

«Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах», — объявила она.

Савченко уточнила, что состав партии станет известен по итогам партийного съезда, дата которого пока не определена.

«Вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной», — подчеркнула украинский депутат.

Ранее Савченко призвала не допустить ни одну старую политическую силу в Раду нового созыва.

Она также рассказала, что увидела страх в глазах украинских парламентариев, когда её лишали депутатской неприкосновенности и сажали в тюрьму.