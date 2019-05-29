В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы сейчас с владыкой (наместником монастыря. — RT) говорили о том, чтобы ускорить реставрацию стен, башен, главного собора», — заявил Собянин.

В ансамбль монастыря входит свыше 30 памятников. В настоящее время там продолжаются работы по комплексной реставрации фасадов и интерьеров здания духовной семинарии у западных ворот и бани XVIII века. Их окончание намечено на 2019 год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют восстановить Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь.