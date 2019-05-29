В Ленобласти рассказали об обустройстве экологических троп для активного отдыха

В Ленинградской области рассказали об обустройстве экологических троп для активного отдыха, сообщает kp.ru.

В 2019 году они появятся на трёх особо охраняемых природных территориях. В заказнике «Гряда Вярямянселькя» в Приозёрском районе модернизируют веломаршрут — его удлинят до 23 км. В заказнике «Колтушские высоты» Всеволожского района должны появиться пешеходная тропа и веломаршрут протяжённостью 12 км. На территории памятника природы «Токсовские высоты» продлят экотропу до 8 км.

«Мы готовы общественным организациям и частным инициативам предоставлять областные гранты на обустройство — с соблюдением всех норм безопасности — экологических троп для активного отдыха», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

2019-й объявлен в регионе Годом здорового образа жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа посетили 67 тыс. туристов с начала 2019 года (при населении в 36 тыс. человек).