В Ленобласти рассказали об обустройстве экологических троп для активного отдыха
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В 2019 году они появятся на трёх особо охраняемых природных территориях. В заказнике «Гряда Вярямянселькя» в Приозёрском районе модернизируют веломаршрут — его удлинят до 23 км. В заказнике «Колтушские высоты» Всеволожского района должны появиться пешеходная тропа и веломаршрут протяжённостью 12 км. На территории памятника природы «Токсовские высоты» продлят экотропу до 8 км.
«Мы готовы общественным организациям и частным инициативам предоставлять областные гранты на обустройство — с соблюдением всех норм безопасности — экологических троп для активного отдыха», — заявил губернатор Александр Дрозденко.
2019-й объявлен в регионе Годом здорового образа жизни.
Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа посетили 67 тыс. туристов с начала 2019 года (при населении в 36 тыс. человек).