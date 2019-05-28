Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в ряде регионов России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о грядущих ночных заморозках в ряде регионов.
Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в ряде регионов России
  • © pixabay.com

С 28 по 30 мая в Сибирь придёт холодный воздух из Арктики.

«Ночные заморозки продлятся недолго, тем не менее дачникам, которые уже высадили в открытый грунт овощи, следует укрыть грядки», — сказала Паршина.

В Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Тыве ночные температуры будут опускаться до -3 °С.

В центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии такие же холодные ночи возможны 28 и 29 мая.

Ранее издание argumenti.ru передавало, что синоптики прогнозируют до +32 °С в Москве на текущей неделе.

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