В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье

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В Московской области в ближайшие часы ожидается ветер с порывами до 18 м/c, сильный дождь и гроза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В ближайшие один-два часа местами в Московской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что непогода будет сохраняться на территории Подмосковья до 11:00 26 мая.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве также в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м/с.

Также интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии сообщало о жаре до +30...+32 °С в регионе.

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