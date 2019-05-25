В МЧС предупредили о грозе и ветре в Подмосковье
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«В ближайшие один-два часа местами в Московской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что непогода будет сохраняться на территории Подмосковья до 11:00 26 мая.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве также в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м/с.
Также интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии сообщало о жаре до +30...+32 °С в регионе.