По Москве-реке начали курсировать речные трамваи с цветочными названиями

По Москве-реке начали курсировать десять речных трамваев с цветочными названиями.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отправиться в поездку можно на остановках у Киевского вокзала, арены «Лужники», Воробьёвых гор, парка Горького, Большого Каменного моста, парка «Зарядье» и Новоспасского моста.

Транспортные средства названы в честь цветов. К примеру, есть речные трамваи «Подсолнух», «Василёк» и «Орхидея», передаёт «Вечерняя Москва».

Воспользоваться таким водным транспортом можно до октября. Маршруты проходят мимо главных достопримечательностей, среди которых Кремль, собор Василия Блаженного, МГУ имени Ломоносова.

Каждое судно вмещает 44 пассажира, сообщает портал мэра и правительства. На всех речных трамваях имеются аудиогиды на русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком языках.

Ранее стало известно, что в Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году.