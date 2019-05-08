МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в среду, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве 8 мая в течение дня облачно, дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 13—18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 8 мая из-за грозы и ветра.

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов в Москве не парковаться возле деревьев и рекламных щитов из-за непогоды.

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