МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в среду, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве 8 мая в течение дня облачно, дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 13—18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 8 мая из-за грозы и ветра.

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов в Москве не парковаться возле деревьев и рекламных щитов из-за непогоды.