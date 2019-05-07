Выставка «Херсонес освобождённый» откроется в Севастополе 8 мая

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Выставка «Херсонес освобождённый» начнёт работу в Севастополе 8 мая, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Выставка «Херсонес освобождённый» откроется в Севастополе 8 мая
  • РИА Новости

Экспозиция посвящена периоду с конца 1930-х до конца 1940-х годов. Она рассказывает об археологических находках довоенного периода, а также о том, как сотрудники заповедника спасали музей ценой собственной жизни.

Кроме того, посетители могут узнать о восстановлении Херсонеса после Великой Отечественной войны и о продолжении научных исследований.

Выставка открыта до 8 июля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привели в порядок более 500 памятников в преддверии 9 Мая.

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