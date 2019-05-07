В Анталье открывается первый Турецко-русский фестиваль классической музыки

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В Анталье в рамках перекрёстного Года культуры и туризма Россия — Турция открывается первый Турецко-русский фестиваль классической музыки.
В Анталье открывается первый Турецко-русский фестиваль классической музыки
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Он пройдёт с 7 по 11 мая в античном амфитеатре Сиде.

Среди участников — Анна Аглатова (сопрано), Фазыл Сай (фортепиано), Сергей Журавель (флейта) и Никита Власов (аккордеон). Они будут выступать в сопровождении камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

Откроет фестиваль концерт, в ходе которого оркестр исполнит сюиты Telli Turna Невита Кодаллы и «Прелюдии и скерцо» Дмитрия Шостаковича.

Анна Аглатова представит арии из опер Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба. Завершится фестиваль 11 мая концертом из произведений Астора Пьяццоллы.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.

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