В Анталье открывается первый Турецко-русский фестиваль классической музыки
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Он пройдёт с 7 по 11 мая в античном амфитеатре Сиде.
Среди участников — Анна Аглатова (сопрано), Фазыл Сай (фортепиано), Сергей Журавель (флейта) и Никита Власов (аккордеон). Они будут выступать в сопровождении камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.
Откроет фестиваль концерт, в ходе которого оркестр исполнит сюиты Telli Turna Невита Кодаллы и «Прелюдии и скерцо» Дмитрия Шостаковича.
Анна Аглатова представит арии из опер Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба. Завершится фестиваль 11 мая концертом из произведений Астора Пьяццоллы.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.