Фестиваль «Петербургская музыкальная весна» пройдёт с 7 по 25 мая

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Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» будет проходить с 7 по 25 мая, сообщает Nation News.
Фестиваль «Петербургская музыкальная весна» пройдёт с 7 по 25 мая
  • ©pixabay.com

Он откроется концертом «Час мужества», который посвящён 75-летней годовщине освобождения Ленинграда. Прозвучат сочинения композиторов-блокадников Ореста Евлахова, Бориса Тищенко и других.

На 10, 11, 15 и 20 мая запланирована «Петербургская камерата».

Кроме того, камерный хор из Нижнего Новгорода примет участие в концерте «Тайные ремёсла» 12 мая.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.

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