В Москве 5 мая ожидается до +23 °С

В Москве в воскресенье, 5 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам, температура воздуха в столице составит +21...+23 °С. Днём будет облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер южный, 5—10 м/с. Ранее ФАН сообщало, какая температура воздуха ожидается в Москве 9 мая.