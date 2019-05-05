В Москве 5 мая ожидается до +23 °С
В Москве в воскресенье, 5 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам, температура воздуха в столице составит +21...+23 °С.
Днём будет облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер южный, 5—10 м/с.
Ранее ФАН сообщало, какая температура воздуха ожидается в Москве 9 мая.
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