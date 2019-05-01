В Хабаровске запустили самый большой музыкальный пешеходный фонтан на Дальнем Востоке

В Хабаровске состоялась церемония запуска самого большого музыкального пешеходного фонтана на Дальнем Востоке, сообщает kp.ru.

В мероприятии приняли участие спортсмены, в том числе чемпионка мира 2018 года по кёкусинкай Ксения Засорина и чемпион Дальневосточного федерального округа 2018 года по боксу Дмитрий Гриньков.

«Кульминацией запуска фонтана стал яркий танцевальный флешмоб. В нём приняли участие более 200 юных танцоров, представляющих танцевальные школы и студии Хабаровска и Хабаровского края», — заявили в пресс-службе КГУП «Недвижимость».

Ранее Newinform сообщало о сроках запуска фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ в Москве.