В Хабаровске запустили самый большой музыкальный пешеходный фонтан на Дальнем Востоке
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В мероприятии приняли участие спортсмены, в том числе чемпионка мира 2018 года по кёкусинкай Ксения Засорина и чемпион Дальневосточного федерального округа 2018 года по боксу Дмитрий Гриньков.
«Кульминацией запуска фонтана стал яркий танцевальный флешмоб. В нём приняли участие более 200 юных танцоров, представляющих танцевальные школы и студии Хабаровска и Хабаровского края», — заявили в пресс-службе КГУП «Недвижимость».
Ранее Newinform сообщало о сроках запуска фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ в Москве.