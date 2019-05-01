В Крыму объявили высокую пожарную опасность на 1 и 2 мая

В Крыму объявили высокую пожарную опасность на среду и четверг — 1 и 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В Симферополе, Белогорске и Почтовом — четвёртый класс пожароопасности, в Евпатории, Алуште, Феодосии, Ялте, на Ангарском перевале и Ай-Петри — третий.

«Существует риск выявления термических аномалий и поражения населённых пунктов, дачных участков, объектов энергетики и других объектов ландшафтными пожарами (в том числе палы травы), прогнозируется возникновение очагов степных и лесных пожаров в городских округах Алушта, Ялта, Феодосия, Симферополь, Евпатория», — заявили спасатели.

Кроме того, есть вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров, возгораний в районе озёр и единичных очагов природных пожаров.

Также стало известно, что в Белгородской области продлили особый противопожарный режим, сообщает kp.ru. Соответствующее постановление приняло правительство региона.

До 19 мая ограничено пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области объявят пожароопасный сезон с 6 мая.