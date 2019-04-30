В Москве открылась панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»

В Музее Победы в Москве открылась историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», сообщает телеканал «Звезда».

Она посвящена событиям 30 апреля 1945 года.

«Дома разрушены. В стене — застрявшие пули, в потолке — огромные дыры от снарядов и бомб. Через Королевскую площадь к Рейхстагу под прикрытием артиллерийского огня прорываются бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии», — напомнили в пресс-службе музея.

Как отметили в музее, посетители увидят вторую попытку штурма Рейхстага.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл статический показ новейшей военной техники Западного военного округа, участвующей в параде Победы на Дворцовой площади 9 мая.