Выставка «Брусиловский прорыв» откроется 26 апреля в «Царском Селе»
- РИА Новости
Основой экспозиции стали фотографии из альбома штабного писаря Маркова с сюжетами кампании 1916 года из коллекции Павла Хорошилова.
О Маркове известно лишь то, что он был вольноопределяющимся писарем при штабе 8-й армии Юго-Западного фронта.
На снимках представлен период с декабря 1914-го по июнь 1916 года. На кадрах можно увидеть попытку перелома в военном сценарии длительных окопных противостояний — применение танков и бронемашин, активное использование артиллерии и авиации.
Среди других экспонатов — военное обмундирование, образцы холодного и огнестрельного оружия, приборы и бытовые принадлежности.
Выставка будет открыта до 28 июля.
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