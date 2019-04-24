Выставка «Брусиловский прорыв» откроется 26 апреля в «Царском Селе»

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Выставка «Брусиловский прорыв» откроется 26 апреля в музее «Россия в Великой войне», расположенном в Ратной палате музея-заповедника «Царское Село», сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Выставка «Брусиловский прорыв» откроется 26 апреля в «Царском Селе»
  • РИА Новости

Основой экспозиции стали фотографии из альбома штабного писаря Маркова с сюжетами кампании 1916 года из коллекции Павла Хорошилова.

О Маркове известно лишь то, что он был вольноопределяющимся писарем при штабе 8-й армии Юго-Западного фронта.

На снимках представлен период с декабря 1914-го по июнь 1916 года. На кадрах можно увидеть попытку перелома в военном сценарии длительных окопных противостояний — применение танков и бронемашин, активное использование артиллерии и авиации.

Среди других экспонатов — военное обмундирование, образцы холодного и огнестрельного оружия, приборы и бытовые принадлежности.

Выставка будет открыта до 28 июля.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что военно-исторический фестиваль «Высота Горная» пройдёт 4 мая в Балаклаве.

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