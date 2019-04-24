Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Эксперты компании iFixit, которая занимается ремонтом мобильной электроники, рассказали о причинах частых поломок новых складных смартфонов Samsung Galaxy Fold.

Как уточняет ФАН, новые смартфоны ломаются в том числе из-за пыли, которая попадает под дисплей, а также из-за отсутствия на экране защитной плёнки.

«Самой уязвимой частью гаджета является гибкий экран, который можно сложить пополам. Любое повреждение, даже незначительное, может вывести смартфон из строя», — говорится в тексте.

Ранее, по данным СМИ, некоторые пользователи сообщили, что Samsung Galaxy Fold «ломается после одного или двух дней использования».

Впоследствии в Samsung Electronics прокомментировали появившиеся в средствах массовой информации данные о случаях повреждения основного дисплея смартфона.