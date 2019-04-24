Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

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Эксперты компании iFixit, которая занимается ремонтом мобильной электроники, рассказали о причинах частых поломок новых складных смартфонов Samsung Galaxy Fold.
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
  • ©Simon Nagel/dpa
  • globallookpress.com

Как уточняет ФАН, новые смартфоны ломаются в том числе из-за пыли, которая попадает под дисплей, а также из-за отсутствия на экране защитной плёнки. 

«Самой уязвимой частью гаджета является гибкий экран, который можно сложить пополам. Любое повреждение, даже незначительное, может вывести смартфон из строя», — говорится в тексте.

Ранее, по данным СМИ, некоторые пользователи сообщили, что Samsung Galaxy Fold «ломается после одного или двух дней использования». 

Впоследствии в Samsung Electronics прокомментировали появившиеся в средствах массовой информации данные о случаях повреждения основного дисплея смартфона.

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