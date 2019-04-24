Заслуженный артист России Стас Михайлов рассказал о творческих планах.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Премьера песни. С Тамарой Гвердцители исполним дуэтом «Давай разлуки запретим» на стихи Михаила Гуцериева, музыку Виктории Коханы», — заявил Михайлов.

Певец также поделился мнением о том, что для него главное на концертах. По его словам, он старается, чтобы в зале сложилась домашняя атмосфера.

Как полагает Михайлов, петь нужно то, что любят люди, а не то, что нравится самому.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле.

Продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с НСН прокомментировал решение отправить Лазарева на Евровидение.