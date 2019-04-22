Реставрацию главного дома усадьбы Волконской планируют завершить до конца 2019 года

Реставрацию главного дома городской усадьбы С. Волконской — А.К. фон Мекка в Чистом переулке планируют завершить до конца 2019 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Одноэтажный дом в стиле ампир построен в 1821 году.

По одной из версий исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале именно этого особняка снимал квартиру главный герой романа «Мастер и Маргарита».

Сам автор вместе с супругой Любовью Белозёрской непродолжительное время жил по соседству с усадьбой. В Чистом переулке Булгаков также сочинил пьесу «Дни Турбиных» и повесть «Роковые яйца».

«В ходе реставрации специалисты уже укрепили фундамент, восстановили штукатурку стен и утраченные части лепнины, временно демонтировали деревянную балюстраду и решётки балкона», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Теперь специалисты намерены воссоздать балюстрады и ограждения балкона по архивным чертежам, а также отреставрировать интерьеры.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.