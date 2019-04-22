В Алтайском крае планируют отремонтировать шесть объектов культурного наследия

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В Алтайском крае намерены отреставрировать шесть объектов культурного наследия регионального значения, сообщает kp.ru.
В Алтайском крае планируют отремонтировать шесть объектов культурного наследия
  • Барнаул / © wikipedia.org

Алтайохранкультура выдала задания на проведение соответствующих работ.

Как заявили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, речь идёт, в частности, о «Доме Зенковых» в Бийске и Мемориальном комплексе воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов в Топчихинском районе.

Кроме того, в Барнауле отремонтируют памятник федерального значения «Дом Полякова и Яковлева».

Ранее НСН передавала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.

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