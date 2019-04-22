В Алтайском крае планируют отремонтировать шесть объектов культурного наследия
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Алтайохранкультура выдала задания на проведение соответствующих работ.
Как заявили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, речь идёт, в частности, о «Доме Зенковых» в Бийске и Мемориальном комплексе воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов в Топчихинском районе.
Кроме того, в Барнауле отремонтируют памятник федерального значения «Дом Полякова и Яковлева».
Ранее НСН передавала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.