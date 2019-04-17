В рамках акции «Библионочь» в Москве пройдут встречи с писателями
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В ночь на 21 апреля в 45 библиотеках департамента культуры можно будет пообщаться с начинающими и именитыми авторами — представителями Союза писателей России, победителями и лауреатами литературных премий. Среди них — Олег Рой и Дмитрий Глуховский.
«Встречи с писателями в ходе акции «Библионочь» проходят регулярно. В этом году их будет 50. Они станут своего рода стартом второго сезона проекта «Встречи с писателями», — заявили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров, сообщение которой приводит портал мэра и правительства.
Акция «Библионочь» состоится и в Санкт-Петербурге, передают «Невские новости». В ней примут участие музеи, выставочные залы, кинотеатры, книжные магазины, библиотеки.