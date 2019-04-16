В Калининградской области рассказали о новом музейно-образовательном комплексе
- РИА Новости
Центр планируют построить к 2023 году.
«Мы уже начали работу, готовим площадку. Очень рады, что в него войдут филиалы Большого театра, Эрмитажа, Третьяковской галереи. Музейно-образовательный комплекс станет новым маяком русской культуры на Балтике», — заявил Алиханов.
По его словам, это будет точка притяжения для туристов со всего мира.
Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.