Маргарита Суханкина прокомментировала ситуацию вокруг наследия группы «Мираж»

Короткая ссылка
Певица Маргарита Суханкина в беседе с Пятым каналом прокомментировала ситуацию вокруг наследия группы «Мираж».
Маргарита Суханкина прокомментировала ситуацию вокруг наследия группы «Мираж»
  • ©Natalia Shakhanova/Global Look Press

«У меня у единственной из всего этого коллектива рукой композитора Андрея Литягина подписана бумага, в которой сказано, что Маргарита Суханкина — единственная исполнительница, которая имеет право исполнять все песни из репертуара группы «Мираж», — заявила она.

По словам певицы, за песни борются музыканты, которые когда-то стояли на сцене, что её очень удивляет.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе с певицей Аллой Пугачёвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить