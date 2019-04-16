Маргарита Суханкина прокомментировала ситуацию вокруг наследия группы «Мираж»

Певица Маргарита Суханкина в беседе с Пятым каналом прокомментировала ситуацию вокруг наследия группы «Мираж».

«У меня у единственной из всего этого коллектива рукой композитора Андрея Литягина подписана бумага, в которой сказано, что Маргарита Суханкина — единственная исполнительница, которая имеет право исполнять все песни из репертуара группы «Мираж», — заявила она.

По словам певицы, за песни борются музыканты, которые когда-то стояли на сцене, что её очень удивляет.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе с певицей Аллой Пугачёвой.