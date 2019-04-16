Поезда на серой ветке метро Москвы украсят 300 плакатов об истории музыки

Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена украсят 300 плакатов об истории музыки, песен и танцев.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, пассажиры узнают, как в столице появилась стена лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Также будет представлена информация, где именно жили знаменитые советские музыканты и для каких целей использовали манекены при строительстве филармонии в парке «Зарядье».

Плакаты появятся в рамках третьей части городского проекта «Привет, Москва!».

«В Москве музыкальной есть место и удивительным историям из жизни кумиров, и тёплым воспоминаниям, и современному звучанию столицы. Мы лишь хотим, чтобы люди к нему прислушались», — цитирует куратора проекта Оксану Бондаренко портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на станциях Московского метрополитена появилось 400 постеров о кино.