Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Пермском крае

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Пермском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Пермском крае
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу краевого гидрометцентра, в ближайшие сутки с сохранением на вторник, 16 апреля, местами возможны дожди, снег и мокрый снег.

В Перми ожидается северо-западный ветер с порывами до 15—20 м/с. Ночью прогнозируются заморозки.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.

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