Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Пермском крае
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- РИА Новости
По прогнозу краевого гидрометцентра, в ближайшие сутки с сохранением на вторник, 16 апреля, местами возможны дожди, снег и мокрый снег.
В Перми ожидается северо-западный ветер с порывами до 15—20 м/с. Ночью прогнозируются заморозки.
Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.