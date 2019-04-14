На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
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При этом он уточнил, что в настоящее время с девушкой всё в порядке, она в безопасности.
«Да, вчера, действительно, на артистку хора напали», — отметил он.
При этом собеседник агентства добавил, что «пока идёт следствие», в театре не будут комментировать произошедшее.
Как передавал телеканал «360», на певицу напал поклонник, который живёт по соседству.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал инцидент с его участием на спецстоянке в Петербурге.