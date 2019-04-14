На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Представитель московского театра «Геликон-опера» в беседе с РИА Новости подтвердил информацию о нападении на артистку хора Меланию Заридзе.

При этом он уточнил, что в настоящее время с девушкой всё в порядке, она в безопасности.

«Да, вчера, действительно, на артистку хора напали», — отметил он.

При этом собеседник агентства добавил, что «пока идёт следствие», в театре не будут комментировать произошедшее.

Как передавал телеканал «360», на певицу напал поклонник, который живёт по соседству.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал инцидент с его участием на спецстоянке в Петербурге.