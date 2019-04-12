Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек за год

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Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили свыше миллиона человек за год, сообщает сайт «Москва 24».
Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек за год
  • ©mos.ru

«Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.

В музее три зоны — «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего». Представлено более 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, более 50 специально созданных экспонатов.

Как отметил Собянин, в 2019 году будет открыт новый раздел — «Авиация и вертолётостроение».

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске пройдёт «Космический забег».

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