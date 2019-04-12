Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек за год
- ©mos.ru
«Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.
В музее три зоны — «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего». Представлено более 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, более 50 специально созданных экспонатов.
Как отметил Собянин, в 2019 году будет открыт новый раздел — «Авиация и вертолётостроение».
Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске пройдёт «Космический забег».