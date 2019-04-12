Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек за год

Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили свыше миллиона человек за год, сообщает сайт «Москва 24».

«Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным», — заявил мэр Сергей Собянин на своём персональном сайте.

В музее три зоны — «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего». Представлено более 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч архивных документов, более 50 специально созданных экспонатов.

Как отметил Собянин, в 2019 году будет открыт новый раздел — «Авиация и вертолётостроение».

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске пройдёт «Космический забег».