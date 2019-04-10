Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

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Режиссёр Кирилл Серебренников впервые после освобождения из-под домашнего ареста появился на сцене «Гоголь-центра». Режиссёр вышел на поклон с артистами после спектакля «Мёртвые души».

Соответствующее видео опубликовано в аккаунте театра в Instagram.

«Зал стоит. 594 адских дня позади. Welcome back home», — говорится в сообщении «Гоголь-центра».

8 апреля суд в Москве освободил Серебренникова из-под домашнего ареста. 

 Аналогичное решение было принято и в отношении других обвиняемых по делу «Седьмой студии» — продюсера Юрия Итина и директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум. 

В ответ на вопрос, доволен ли он решением суда, Серебренников отметил, что будет доволен только после того, как в суде сможет доказать свою невиновность.

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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