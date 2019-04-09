В ООН назвали Россию ценным партнёром по вопросам климата

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса назвала Россию ценным партнёром в диалоге по вопросам климата.

«В рамках нашего процесса Россия с самого начала показала себя как очень важный партнёр: и в переговорах по конвенции в рамках её принятия, и в рамках работы по Киотскому протоколу, и по Парижскому соглашению. В этой связи мы очень тесно сотрудничаем с Россией», — цитирует РИА Новости Эспиносу.

Она отметила, что Россия «действительно показала себя как очень ценный партнёр».

«Мы рассчитываем на очень тесное и долгосрочное сотрудничество с Россией в Арктике», — добавила Эспиноса.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.