В ООН назвали Россию ценным партнёром по вопросам климата
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«В рамках нашего процесса Россия с самого начала показала себя как очень важный партнёр: и в переговорах по конвенции в рамках её принятия, и в рамках работы по Киотскому протоколу, и по Парижскому соглашению. В этой связи мы очень тесно сотрудничаем с Россией», — цитирует РИА Новости Эспиносу.
Она отметила, что Россия «действительно показала себя как очень ценный партнёр».
«Мы рассчитываем на очень тесное и долгосрочное сотрудничество с Россией в Арктике», — добавила Эспиноса.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.