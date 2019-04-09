Власти Ростовской области заявили о готовности поддержать съёмки фильма Андрея Кончаловского

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Министерство культуры Ростовской области заявило о готовности поддержать съёмки исторической драмы «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на представителя управления информационной политики правительства региона.
Власти Ростовской области заявили о готовности поддержать съёмки фильма Андрея Кончаловского
  • РИА Новости

В ведомство пришло письмо от режиссёра. Пока подробности съёмок не обсуждались.

«В рамках своих полномочий министерство окажет поддержку», — сказал представитель управления.

Фильм Кончаловского получил финансовую поддержку Министерства культуры России в 2018 году. Лента расскажет о забастовке рабочих завода в Новочеркасске в 1962 году. При разгоне демонстрации около 26 человек погибли, ещё 87 пострадали.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший рассказал о ходе работы над фильмом про конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

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