Власти Ростовской области заявили о готовности поддержать съёмки фильма Андрея Кончаловского
- РИА Новости
В ведомство пришло письмо от режиссёра. Пока подробности съёмок не обсуждались.
«В рамках своих полномочий министерство окажет поддержку», — сказал представитель управления.
Фильм Кончаловского получил финансовую поддержку Министерства культуры России в 2018 году. Лента расскажет о забастовке рабочих завода в Новочеркасске в 1962 году. При разгоне демонстрации около 26 человек погибли, ещё 87 пострадали.
Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший рассказал о ходе работы над фильмом про конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.