Власти Ростовской области заявили о готовности поддержать съёмки фильма Андрея Кончаловского

Министерство культуры Ростовской области заявило о готовности поддержать съёмки исторической драмы «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на представителя управления информационной политики правительства региона.

В ведомство пришло письмо от режиссёра. Пока подробности съёмок не обсуждались.

«В рамках своих полномочий министерство окажет поддержку», — сказал представитель управления.

Фильм Кончаловского получил финансовую поддержку Министерства культуры России в 2018 году. Лента расскажет о забастовке рабочих завода в Новочеркасске в 1962 году. При разгоне демонстрации около 26 человек погибли, ещё 87 пострадали.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший рассказал о ходе работы над фильмом про конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.