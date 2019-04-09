Турнир по спортивному ориентированию «Московский компас» пройдёт 20—21 апреля

Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Московский компас» пройдут 20 и 21 апреля в лесном массиве Томилинского лесопарка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Как ожидается, в турнире примут участие до 3 тыс. человек из 36 регионов. Помимо любителей, на соревнования приедут сборные России, Москвы и Подмосковья.

Будет представлено несколько дистанций (от 1 до 12 км) и 150 контрольных пунктов.

«Московский компас» вырос до уровня всероссийского турнира — с открытого первенства по спортивному ориентированию в Лыткарине, которое впервые прошло в 1989 году», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Ранее Nation News сообщал, что участниками Всероссийской тренировки по гражданской обороне стали около 3 млн человек.