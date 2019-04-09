Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли до 10 апреля

Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли во вторник, 9 апреля, по техническим причинам. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

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Павильон заработает в штатном режиме 10 апреля. Зоопарк пригласил посетителей осмотреть экспозиции «Фауна России», «Кошачий ряд» и «Дом птиц». Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первые в 2019 году птенцы появились в Московском зоопарке.