Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли до 10 апреля
Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли во вторник, 9 апреля, по техническим причинам. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
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Павильон заработает в штатном режиме 10 апреля.
Зоопарк пригласил посетителей осмотреть экспозиции «Фауна России», «Кошачий ряд» и «Дом птиц».
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первые в 2019 году птенцы появились в Московском зоопарке.
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