Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли до 10 апреля

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Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли во вторник, 9 апреля, по техническим причинам. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Павильон «Ночной мир» в Московском зоопарке закрыли до 10 апреля
  • ©mos.ru

Павильон заработает в штатном режиме 10 апреля.

Зоопарк пригласил посетителей осмотреть экспозиции «Фауна России», «Кошачий ряд» и «Дом птиц».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первые в 2019 году птенцы появились в Московском зоопарке.

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