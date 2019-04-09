В Москве завершился пятый Международный кинофестиваль ДОКер

В кинотеатре «Октябрь» состоялось закрытие пятого Международного фестиваля документального кино ДОКер, который проходил с 5 по 8 апреля.

Гран-при за лучший документальный фильм взяла картина Ксении Елян «Хозяин оленей» — единственная российская лента, вошедшая в основной конкурс киносмотра. Вместе с ней в основной программе участвовали фильмы из Колумбии, Китая, Германии, Канады, Израиля и других стран.

Приз за лучшую режиссуру достался израильско-канадскому постановщику Данае Элон («Услышь песнь мою»). Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Санаторий» режиссёра Маши Осиповой.

Фильмом закрытия фестиваля стала лента режиссёра Алексея Вахрушева «Книга моря», посвящённая культуре коренных народов Чукотки. В фильме рассказывается о традициях и жизни морских охотников, ведущих свой промысел у берегов Берингова пролива.

В этом году фестиваль документального кино ДОКер проходил одновременно в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.