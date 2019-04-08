В МАМТ состоится концерт солистки Ларисы Андреевой
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что на концерте солистка и её друзья исполнят неожиданные для слушателей произведения. Среди них композиции Генделя, Вивальди, Баха, Рамо, Монтеверди, Оффенбаха и других композиторов.
В мероприятии примут участие солисты оперной труппы Наталья Мурадымова, Антон Зараев и Владимир Дмитрук.
Концерт Ларисы Андреевой состоится 18 апреля в 19:00 на малой сцене МАМТ.
Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что в Москве состоится выступление Венской императорской филармонии.