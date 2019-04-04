Шахназаров назвал Данелию своим учителем

Режиссёр Карен Шахназаров рассказал о влиянии, которое оказал на него Георгий Данелия, а также назвал его своим учителем.

«Меня с ним связывали очень тёплые, дружеские отношения. Я его всегда считал одним из главных своих учителей», — сказал Шахназаров в беседе с kp.ru.

Он отметил вклад Данелии в русское искусство, а также подчеркнул, что картины режиссёра являются «неотъемлемой частью нашей национальной культуры и мировой культуры».

4 апреля в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Причиной смерти стала остановка сердца.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с URA.RU назвал Данелию «строгим и справедливым».