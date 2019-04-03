В Москве открылся Международный фестиваль документального кино ДОКер

В среду в московском кинотеатре «Октябрь» состоялось открытие пятого Международного фестиваля документального кино ДОКер. Работа кинофорума продлится до 8 апреля.

Открыла фестиваль немецкая картина Петры Хёфер и Фредди Рёккенхауса «Россия с неба», демонстрирующая природное изобилие, ландшафты и пустыни России с высоты птичьего полёта. Закадровый текст читает актёр Виктор Сухоруков.

В программе кинофестиваля представлены картины из Колумбии, Китая, Германии, Италии, Австрии, Финляндии, Канады и Израиля.

От России в основной конкурс вошла документальная лента Ксении Елян «Хозяин оленей». Фильм снимался в общине долган — одного из последних кочевых народов Сибири. Мировая премьера ленты состоялась на киносмотре IDFA в Амстердаме.

В жюри основного конкурса полнометражных фильмов — продюсер телеканала СТС и кинокритик Никита Карцев.

Традиционно на кинофестивале вручаются награды за лучший фильм (Гран-при), лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж, звук, а также приз зрительских симпатий.

ДОКер — это международный кинофестиваль, в программу которого отбираются авторские неигровые картины различных жанров. Его главная площадка — московский кинотеатр «Октябрь». В этом году помимо столицы показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.