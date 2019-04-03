В Москве открылся Международный фестиваль документального кино ДОКер
- Кадр из фильма «Россия с неба»
- © Фото предоставлено кинопрокатной компанией ПРОвзгляд
Открыла фестиваль немецкая картина Петры Хёфер и Фредди Рёккенхауса «Россия с неба», демонстрирующая природное изобилие, ландшафты и пустыни России с высоты птичьего полёта. Закадровый текст читает актёр Виктор Сухоруков.
В программе кинофестиваля представлены картины из Колумбии, Китая, Германии, Италии, Австрии, Финляндии, Канады и Израиля.
От России в основной конкурс вошла документальная лента Ксении Елян «Хозяин оленей». Фильм снимался в общине долган — одного из последних кочевых народов Сибири. Мировая премьера ленты состоялась на киносмотре IDFA в Амстердаме.
В жюри основного конкурса полнометражных фильмов — продюсер телеканала СТС и кинокритик Никита Карцев.
Традиционно на кинофестивале вручаются награды за лучший фильм (Гран-при), лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж, звук, а также приз зрительских симпатий.
ДОКер — это международный кинофестиваль, в программу которого отбираются авторские неигровые картины различных жанров. Его главная площадка — московский кинотеатр «Октябрь». В этом году помимо столицы показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.