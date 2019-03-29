Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Кировской области
- РИА Новости
Местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Возможен дождь. Температура воздуха составит ночью -4 ˚С, днём — до +4 ˚С.
Также стало известно об ухудшении погоды в Татарстане, информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По данным республиканского Гидрометцентра, местами возможна сильная гололедица. Днём и вечером ожидаются сильный западный ветер с порывами до 20 м/с и метель.
25 марта сообщалось, что спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Пермском крае.