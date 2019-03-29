Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Кировской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 30 марта, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт МЧС.
Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Кировской области
  • РИА Новости

Местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Возможен дождь. Температура воздуха составит ночью -4 ˚С, днём — до +4 ˚С.

Также стало известно об ухудшении погоды в Татарстане, информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным республиканского Гидрометцентра, местами возможна сильная гололедица. Днём и вечером ожидаются сильный западный ветер с порывами до 20 м/с и метель.

25 марта сообщалось, что спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Пермском крае.

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