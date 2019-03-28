Спасатели предупредили о тумане и сильной гололедице в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 21:00 28 марта до 10:00 29 марта, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости

По данным республиканского Гидрометцентра, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах ожидается сильная гололедица. 25 марта URA.RU сообщало, что автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области.