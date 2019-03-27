Европейский вещательный союз сообщил о плане действий при ЧС в Израиле

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у организации есть план действий на случай чрезвычайной ситуации в Израиле.

В EBU подчеркнули, что «безопасность всегда представляет исключительную важность».

«Мы продолжаем работать вместе с Израильской корпорацией телерадиовещания и соответствующими властями Израиля для обеспечения безопасности всех, кто готовится приехать на Евровидение в мае. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Израиле», — приводит РИА Новости сообщение.

В организации отметили, что всегда существует план на случай ЧС.

«Если когда-либо возникнет ситуация, при которой конкурс не сможет пройти в выбранном городе, всегда существует план действий в чрезвычайной ситуации, и это нормально при планировании таких больших событий с участием международных игроков», — заявили в EBU.

В начале февраля стало известно, что Лазарев представит Россию на Евровидении-2019.

Музыкальный конкурс пройдёт в израильском Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй — 16-го, а финал пройдёт 18 мая.

Продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с НСН прокомментировал решение отправить Лазарева на Евровидение.