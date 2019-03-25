Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

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Художник Артём Гаврилюк-Божко, который разделся перед одной из картин в Третьяковской галерее, надеется на взаимодействие с музеем.

«Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем — фестивали, выставки, но они находятся в другом поле», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Третьяковке.

Как отмечалось, инцидент произошёл рядом с картиной «Христос в Гефсиманском саду» Михаила Врубеля. Сотрудницы музея вызвали полицию, но мужчина быстро покинул галерею.

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