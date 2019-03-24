The Prodigy пригласила фанатов группы на похороны Флинта

Британская группа The Prodigy пригласила фанатов принять участие в траурной процессии на похоронах вокалиста коллектива Кита Флинта. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Twitter музыкального коллектива.

«Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии, которая стартует в 15:00 в Брейнтри, Эссекс, в пятницу 29 марта», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания пройдёт в церкви Святой Марии.

Группа также сообщила, что на службе будут присутствовать только семья и близкие друзья Флинта, однако церемония будет транслироваться через динамики.

Ранее СМИ сообщили, что следствие подтвердило версию самоубийства вокалиста The Prodigy.

Кит Флинт умер 4 марта в Эссексе в возрасте 49 лет.