The Prodigy пригласила фанатов группы на похороны Флинта
«Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии, которая стартует в 15:00 в Брейнтри, Эссекс, в пятницу 29 марта», — утверждается в сообщении.
Уточняется, что церемония прощания пройдёт в церкви Святой Марии.
Группа также сообщила, что на службе будут присутствовать только семья и близкие друзья Флинта, однако церемония будет транслироваться через динамики.
Ранее СМИ сообщили, что следствие подтвердило версию самоубийства вокалиста The Prodigy.
Кит Флинт умер 4 марта в Эссексе в возрасте 49 лет.