Два храма в Удмуртии попали в список объектов культурного наследия

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Два храма в Удмуртии попали в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Два храма в Удмуртии попали в список объектов культурного наследия
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства по государственной охране объектов культурного наследия.

Один из памятников — ансамбль церкви Александра Невского в селе Удугучин Увинского района.

В реестр также внесли церковь Вознесения Господня, расположенную в селе Галанове Каракулинского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке.

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