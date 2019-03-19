Два храма в Удмуртии попали в список объектов культурного наследия

Два храма в Удмуртии попали в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства по государственной охране объектов культурного наследия.

Один из памятников — ансамбль церкви Александра Невского в селе Удугучин Увинского района.

В реестр также внесли церковь Вознесения Господня, расположенную в селе Галанове Каракулинского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке.